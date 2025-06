racconti quotidiani del nostro pianeta

Ogni giorno, il nostro pianeta ci svela storie invisibili di cura e degrado, narrate attraverso i piccoli gesti e le grandi scelte che compiamo. Come ricorda l’ex-professore Fred Isseks, “bisogna tenere traccia di dove seppelliamo ogni cosa”, poiché ciò che gettiamo non solo inquina la terra, ma avvelena anche la nostra anima. Questi racconti quotidiani ci invitano a riflettere sul nostro ruolo nel mantenere vivo il fragile equilibrio del mondo che abitiamo.

