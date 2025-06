Raccontare il mondo in 22 magliette da calcio dai narcos in Colombia alla geopolitica Times

In un'epoca di complessità e trasformazioni rapide, Joey D’Urso sceglie un modo originale per narrare il mondo: 22 magliette da calcio, ciascuna un simbolo di storie profonde e spesso invisibili. Dal narcotraffico colombiano alle dinamiche geopolitiche globali, queste magliette diventano un diario visivo e culturale che ci invita a riflettere sulle realtà nascoste dietro i numeri e gli eventi. Come quella che vide…

C’è uno scrittore, Joey D’Urso, che ha deciso di raccontare il mondo con le magliette di calcio. Ventidue, in tutto. Spiega sul Times che “questi indumenti possono essere uno strumento utile per comprendere il mondo caotico e confuso in cui viviamo. Raccontano storie profonde sul mondo in cui viviamo, dalla criminalità organizzata alle truffe legate alle criptovalute, dai modelli migratori globali all’economia cinese”. Come quella che vide “ indossata da un uomo robusto che guardava una partita nella calura di mezzogiorno alla periferia di Medellín”: “La maglia in questione era stata indossata dall’Envigado FC nella stagione 2011-12 della Premier League colombiana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Raccontare il mondo in 22 magliette da calcio, dai narcos in Colombia alla geopolitica (Times)

In questa notizia si parla di: mondo - raccontare - magliette - calcio

Real Madrid, la docuserie su Sky e NOW per raccontare una delle squadre più forti del mondo - Arriva su Sky e Now la docuserie dedicata al Real Madrid, una delle squadre più vincenti del calcio mondiale.

? I giovedì del giornalismo Secondo appuntamento SPORT Giovedì 29 maggio 2025 - Ore 18.30 Sala A. Granata, Biblioteca Laudense "Perché la Nazionale rischia di fallire nel prossimo Campionato del Mondo di calcio" con il giornalista e opinionista Tv, Fr Vai su Facebook

Raccontare il mondo in 22 magliette da calcio, dai narcos in Colombia alla geopolitica (Times); Tutta l'arte nelle divise da trasferta immaginate da adidas per gli Europei di calcio femminile 2025; Un secolo d’azzurro tra coppe, palloni e maglie che hanno fatto la storia.

Sciarpe, adesivi e magliette da ultras: i “Colori del calcio” raccontati dal grande collezionista Perini - E’ quello che offrirà la mostra “I colori del calcio”, un omaggio al mondo del tifo italiano ... Riporta lanazione.it

Calcio e magliette: le 3 più costose e rare della storia - Oggi, la maglietta del 1986 è diventata un oggetto ambito tra i collezionisti di tutto il mondo, il suo valore simbolico riflette una pagina fondamentale nella storia del calcio. Come scrive affaritaliani.it

Le più belle maglie della storia del calcio - La classifica ESPN delle più belle maglie da calcio della storia Intessute di ricordi ... Secondo sport.virgilio.it