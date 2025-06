qui si investe sui giovani cipierre e le sue startup

Qui si investe sui giovani e sulle startup più innovative, come dimostra l’ultimo appuntamento di metà maggio con le sei finaliste selezionate. Tra queste, Flowy e Iotilize emergono come i nuovi partner di Cipierre, l’azienda di elettronica industriale di Bernareggio pronta a conquistare nuovi mercati. Un investimento deciso che conferma la forte attenzione verso le aziende emergenti, pronte a innovare e crescere nel panorama tecnologico.

A metà maggio l’incontro con le sei finaliste, l’intera rosa frutto di una prima scrematura, ora la scelte: Flowy e Iotilize sono i nuovi partner di Cipierre, l’azienda dell’ elettronica industriale di Bernareggio che punta a espandersi. E scommette sulle startup, tutte le aspiranti avevano questa caratteristica, sono aziende recenti improntate all’ innovazione. L’hanno spuntata la piattaforma per il monitoraggio e l’analisi dei flussi di passeggeri in tempo reale e l’Internet delle cose per l’ottimizzazione della logistica dei container. "Realtà che hanno saputo ispirarci", spiega la ceo Maddalena Bellante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it