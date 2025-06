Qui non funziona nulla | il video a bordo del volo Air India prima del disastro

Un incidente aereo di proporzioni tragiche scuote l’India: il volo Air India si schianta ad Ahmedabad, portando con sé oltre 240 vite e lasciando ancora molti interrogativi sulle cause. L’ignoto circonda le ragioni di questa tragedia, mentre le autorità cercano risposte per onorare la memoria delle vittime e prevenire future tragedie. Un evento che ci ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza nei cieli e l’importanza di fare luce su ogni dettaglio.

Le cause che hanno portato all'incidente del volo Air India che si è schiantato ad Ahmedabad, in India, sono ancora da chiarire. Nel disastro hanno perso la vita oltre 240 persone, tra passeggeri ed equipaggio, con il numero delle vittime che potrebbe superare quota 300 contando anche i cittadini.

