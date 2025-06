Questo revenge thriller francese su Netflix sta facendo impazzire gli abbonati

Ancora una volta Netflix si dimostra regina delle strategie produttive e arriva di nuovo dalla Francia la sua nuova hit in streaming Negli ultimi anni, Netflix ha riscosso molto successo con diversi titoli francesi, tra cui monster movie Under Paris, l'action Ad Vitam, solo per citare gli esempi più recenti. Il revenge thriller K.O., uscito di recente, continua su questa stessa tendenza. Dopo il suo arrivo sulla piattaforma digitale, il film ha debuttato con ottimi numeri ed è diventato un successo immediato, secondo i dati riportati da Tudum. K.O. è arrivato su Netflix il 6 giugno e ha avuto solo due giorni per avere un impatto sugli abbonati prima che Netflix fermasse il conteggio per la settimana tra il 2 e l'8 . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Questo revenge thriller francese su Netflix sta facendo impazzire gli abbonati

