Questo cucciolo di procione salvato durante una tempesta è la cosa più tenera che vedrai oggi

Durante una furiosa tempesta a Belchertown, Massachusetts, un cucciolo di procione trovato nascosto sotto un portico ha conquistato il cuore di tutti. Salvato con cura dai volontari, il piccolo è ora in un centro di riabilitazione, pronto a tornare libero nel suo habitat naturale. Questa dolce scena ci ricorda quanto sia importante proteggere e rispettare la natura. Continua a leggere per scoprire questa storia che scalda il cuore.

Durante una tempesta a Belchertown, in Massachusetts, un cucciolo di procione è stato salvato dai volontari dopo essersi rifugiato sotto al portico di una casa. I volontari lo hanno recuperato e portato in un centro di riabilitazione e poi lo libereranno in natura. Le immagini del salvataggio hanno commosso i cittadini. 🔗 Leggi su Fanpage.it