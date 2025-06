Queste sono tutte le ultime nuove funzioni introdotte da WhatsApp

Se sei curioso di scoprire le novità più recenti di WhatsApp, sei nel posto giusto! Il team di WhatsApp ha introdotto numerosi strumenti, impostazioni e funzionalità innovative negli ultimi mesi, pensate per migliorare la tua esperienza di messaggistica. In questo articolo, ti sveleremo tutte le ultime funzioni che rivoluzioneranno il modo in cui comunichi. Preparati a scoprire le novità più sorprendenti di WhatsApp!

Spopolano i videomessaggi istantanei su WhatsApp: ecco come funzionano e perché sono così diffusi tra gli utenti - I videomessaggi istantanei su WhatsApp stanno conquistando rapidamente il cuore degli utenti. Introdotti nel luglio 2023, consentono di inviare brevi clip all'interno delle chat, rendendo la comunicazione più dinamica e personale.

Marie Claire, Aurora e Megan sono le più giovani "facilitatrici” digitali che hanno svelato al pubblico di adulti di varie età i "segreti di WhatsApp" per conoscere al meglio le sue funzioni. L'incontro, tenuto mercoledì 14 maggio, è stato promosso dal Punto D Vai su Facebook

Le funzioni delle chat di gruppo su WhatsApp che forse non conoscete; Cos'è Meta AI e come si usa su WhatsApp, Facebook e Instagram: tutte le funzioni del nuovo pulsante; Lo stato di WhatsApp diventa uno spettacolo con nuovi strumenti.

WhatsApp si arricchisce di nuove funzioni: ecco tutte le novità Riporta gizchina.it: Proprio come lo scorso mese, il team di WhatsApp ha lavorato duramente per introdurre una grande varietà di nuove funzioni all’interno dell’app di messaggistica istantanea più popolare d’Europa.