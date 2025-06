Questa sera Cantù può riprendersi la serie A

Questa sera, i tifosi di Cantù hanno un motivo in più per essere entusiasti: il PalaFitLine di Desio è tutto esaurito per la Gara 3 della finale playoff contro Rimini. Un grande segnale di passione e supporto, che trasmette l’energia e l’amore per questa storica squadra. La sfida si avvicina: preparatevi a vivere una notte indimenticabile di basket e emozioni!

L'Acqua S. Bernardo Pallacanestro Cantù informa tutti i tifosi che il PalaFitLine di Desio è interamente esaurito per Gara 3 della finale playoff contro Rimini. È quindi chiusa la vendita dei biglietti sia online che presso la sede di via Como. La biglietteria del PalaDesio aprirà nel giorno. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Questa sera Cantù può riprendersi la serie A

In questa notizia si parla di: cantù - sera - riprendersi - serie

Pallacanestro Cantù è la prima Finalista dei #PlayoffLNP della #SerieA2OldWidWest. La squadra di coach Brienza ha battuto 3-0 la Real Sebastiani Rieti in Semifinale #LaNostraPassione Vai su Facebook