Quella stretta al cuore.

Immergiti in un viaggio tra emozioni e parole con 'Parlarne tra amici', il podcast che esplora il mondo dei libri attraverso conversazioni appassionate. Daria Bignardi, Silvia Righini e Stefano Sgambati si confrontano su storie che toccano il cuore, tra classici senza tempo e bestseller irresistibili. Scopri come i libri possono cambiare la nostra vita e lasciati coinvolgere da incontri imperdibili con gli autori stessi, disponibili ovunque tu voglia ascoltarli.

I libri che le piacciono, quelli che non la convincono, i più venduti e i classici da leggere almeno una volta nella vita. Daria Bignardi si confronta sul tema con l'autrice Silvia Righini e lo scrittore Stefano Sgambati nel podcast 'Parlarne tra amici', titolo preso in prestito dal romanzo dell'irlandese Sally Rooney. Disponibile su OnePodcast e su tutte le piattaforme di streaming audio, il format ospita talvolta anche gli autori delle opere oggetto del dibattito. "Discutiamo con quell'urgenza e quel divertimento che si prova non appena si finisce di leggere un libro notevole e non si vede l'ora di commentarlo e di condividere opinioni e riflessioni con gli amici", spiega la scrittrice, giornalista e conduttrice, pronta a stupire i suoi lettori con una nuova pubblicazione in uscita il prossimo autunno.