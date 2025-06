Quel mito che dopo 40 anni fa ancora tendenza e piace anche agli influencer | cosa ha reso speciale la piccola della Brianza

Quel mito che, dopo 40 anni, continua a essere di tendenza e ad affascinare anche gli influencer. Ma cosa ha reso speciale la piccola della Brianza? La Fiat Y10, nata nel 1985, ha saputo conquistare generazioni con il suo stile unico e la sua praticità. Oggi, a quarant'anni di distanza, il suo fascino rimane intatto, unendo nostalgici e nuovi appassionati in un grande abbraccio di passione. Eppure, ciò che rende questa icona davvero speciale...

Era il 1985 quando l'Autobianchi (poi Lancia) Y10 debuttava per rimanere in produzione 10 anni. Oggi, esattamente 40 anni dopo, l'utilitaria "a coda tronca" conta ancora una mega platea con centinaia di affezionatissimi collezionisti fan che ancora a luglio si ritroveranno a Monza per celebrare.