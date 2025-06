Quel materasso incastrato tra il palo della luce e la rete che delimita la strada di via Molara

Un applauso all’ingegno civico di chi ha trasformato un semplice materasso in un curioso monumento urbano, incastrandolo tra il palo della luce e la rete che delimitano via Molara. Un gesto che, tra ingenuità e creatività, dà voce alla quotidianità dei nostri quartieri. In questa città, anche l’abbandono diventa arte: una prova che talvolta, il sorriso nasce dai gesti più inaspettati.

Segnalo l'ingegno del cittadino "civile" che ha inventato l'abbandono incastrando il materasso sul palo della luce e la rete che delimita la strada di via Molara. Non c'è che dire: bravo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Quel materasso incastrato tra il palo della luce e la rete che delimita la strada di via Molara"

In questa notizia si parla di: palo - luce - rete - delimita

Incidente a Busano: auto si schianta contro un palo della luce, conducente in ospedale - Nella serata di giovedì 22 maggio 2025, a Busano, un incidente ha coinvolto una Ford Fiesta che si è schiantata contro un palo della luce in via Circonvallazione, nei pressi della ferramenta Perino.

Quel materasso incastrato tra il palo della luce e la rete che delimita la strada di via Molara; Palo caduto e cavo Enel sulla recinzione: da cinque anni nessun intervento.

"Quel materasso incastrato tra il palo della luce e la rete che delimita la strada di via Molara" Scrive palermotoday.it: Segnalo l'ingegno del cittadino "civile" che ha inventato l'abbandono incastrando il materasso sul palo della luce e la rete che delimita la strada di via Molara.