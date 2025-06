Quel Gran Negroni! il nuovo evento alla Casa del Bosco a Faedo

Se ami il buon bere e le atmosfere uniche, non puoi perderti "Quel Gran... Negroni!", l'evento imperdibile alla Casa del Bosco di Faedo. Venerdì 20 giugno alle ore 20, lasciati coinvolgere da storie divertenti e interpretazioni sorprendenti di uno dei simboli più iconici d’Italia. Un’occasione speciale per scoprire il fascino di questa bevanda senza tempo e vivere una serata all’insegna del gusto e della convivialità . Ti aspettiamo!

Evento da Facebook https:www.facebook.comevents1495805425136356 **Quel Gran. Negroni!** Venerdì 20 giugno, alle ore 20 Presso HR La Casa del Bosco a Faedo Preparati a un viaggio tra storie divertenti e interpretazioni sorprendenti di uno dei simboli piĂą iconici d’Italia: il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - “Quel Gran ... Negroni!”, il nuovo evento alla Casa del Bosco a Faedo

In questa notizia si parla di: gran - negroni - evento - casa

Vi ricordiamo per l'ennesima volta il grande evento finale del Funktastic Friday a Casa La Corte. Un ultimo ritrovo questo venerdì per gli appassionati di musica afro-funky e nu-disco, con Davide Castagnoli, Paolo Emme al microfono e tutti i dj ospiti della st Vai su Facebook

FuoriSalone 2025: gli eventi food alla Milano Design Week; I più bei caffè storici di Firenze (dove si bevono grandi cocktail); Fiera del Gin - NXT Station - eventi.

Silvio Negroni stasera sul palco per festeggiare Casa Cambiagio - Concerto stasera a Casa Cambiagio, con inizio alle ore 21, di Silvio Negroni, accompagnato da Vittorio ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

12 Negroni troppo sbagliati da farti in casa - ti viene voglia di organizzare un aperitivo a casa per mettere finalmente alla prova le tue doti da mixologist in erba. cosmopolitan.com scrive

Nella settimana dedicata al “Negroni” da casa Cocchi un excursus sul principe degli aromatici piemontesi - Per celebrare l’evento “Follow the history of Negroni” è stato realizzato un manifesto ... Riporta gazzettadasti.it