Quattro agenti di polizia penitenziaria aggrediti da un detenuto nel carcere di Caltagirone

In un episodio che sottolinea le sfide quotidiane del sistema penitenziario, quattro agenti di polizia penitenziaria sono rimasti feriti nel tentativo di contenere un detenuto con problemi psichiatrici nel carcere di Caltagirone. La tensione è salita dopo un alterco tra i detenuti, portando a una situazione di emergenza che mette in luce la necessità di interventi mirati e rafforzati. La vicenda evidenzia l’importanza di garantire sicurezza e rispetto per tutte le persone coinvolte.

Quattro agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Caltagirone sono rimasti feriti mentre tentavano di contenere un detenuto con problemi psichiatrici. L'uomo, di origine extracomunitaria, dopo un diverbio con altri detenuti, è stato accompagnato in infermeria.

