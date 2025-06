Quattordicesima mensilità INPS Luglio 2025 | guida completa per i pensionati

Luglio 2025 porta una notizia positiva per i pensionati italiani: la quattordicesima mensilità INPS, un bonus aggiuntivo fino a 655 euro, sarà erogata anche quest’anno. Questa misura rappresenta un importante sostegno economico, facilitando la gestione delle spese quotidiane. Scopri tutto quello che devi sapere sulla quattordicesima, i requisiti di accesso e come calcolarla, per vivere con serenità questa agevolazione.

uglio 2025 porta una buona notizia per molti pensionati italiani: un doppio assegno. Oltre alla pensione ordinaria, l’INPS erogherà la quattordicesima mensilità, un importo aggiuntivo che può raggiungere i 655 euro. Questo beneficio rappresenta un importante supporto economico per diverse categorie di pensionati, con importi che variano in base a reddito e anni di contribuzione. . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

