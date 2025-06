Quarto scudetto del Napoli in città 1 milione di turisti in un mese | incassati 165 milioni di euro

Il quarto scudetto del Napoli ha acceso un entusiasmo travolgente in città, trasformandola in un vero e proprio polo di attrazione per oltre un milione di turisti in un solo mese. Con un incasso di 165 milioni di euro, il calcio si conferma motore economico e culturale di Napoli. Ma quali sono le ripercussioni di questa vittoria sulla città? Scopriamolo insieme.

Secondo uno studio di Confesercenti Campania, nell'ultimo mese il 30% del flusso turistico a Napoli è stato trainato dalla vittoria dello scudetto della squadra partenopea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scudetto - napoli - mese - quarto

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Celebra la Vittoria, festeggia il quarto scudetto! Napoli nel Cuore, Napoli in Testa:... Vai su Facebook

Quarto #scudetto per il #Napoli. La città si tinge di bianco e azzurro. Nei quartieri in festa per tutta la notte, sempre presente l'amore per #Maradona, protagonista del primissimo trofeo, vinto quasi 40 anni fa Vai su X

Edoardo De Laurentiis omaggia con un tatuaggio il quarto scudetto del Napoli; 'Benvenuto' quarto scudetto, a Napoli esplode la festa - SPECIALE; Quarto scudetto, Napoli è milionaria.

Quarto scudetto del Napoli, in città 1 milione di turisti in un mese: incassati 165 milioni di euro - Secondo uno studio di Confesercenti Campania, nell'ultimo mese il 30% del flusso turistico a Napoli è stato trainato dalla vittoria dello scudetto della ... fanpage.it scrive

Boom di turismo a Napoli dopo il quarto scudetto: oltre un milione di presenze in un mese - Napoli e Campania registrano un boom turistico e economico grazie al quarto scudetto del Napoli Calcio, con oltre 1,7 milioni di visitatori e un indotto complessivo di 550 milioni di euro. Come scrive gaeta.it

Confesercenti, "da scudetto Napoli incassi per 165 milioni" - La città, già presa d'assalto negli ultimi tempi, ha subito un ulteriore aumento di visitatori con il quarto scudetto conquistato dal Napoli di De ... Si legge su ansa.it