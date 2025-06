Quarto Memorial Vincenzo Pastore alla scuola calcio Locubia

Ieri pomeriggio, il campo "24 maggio 1999" ha ospitato il quarto Memorial Vincenzo Pastore, un emozionante evento di calcio giovanile che ha riunito giovani talenti e appassionati. La Locubia ha reso omaggio all’ex presidente del Comitato regionale Campania della Lega Nazionale, ricordando con affetto il suo contributo al calcio locale. Un'occasione speciale per celebrare lo spirito sportivo e la memoria di un uomo che ha fatto la storia del calcio campano, lasciando un’eredità indelebile nel cuore di tutti.

Si è svolto ieri pomeriggio al campo "24 maggio 1999" un interessante evento di calcio giovanile: La Locubia ricorda Vincenzo Pastore con il 4^ Memorial. Foto di Guglielmo Gambardella Il memorial è stato dedicato all’ex presidente del Comitato regionale Campania della Lega nazionale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Quarto Memorial Vincenzo Pastore alla scuola calcio Locubia

In questa notizia si parla di: memorial - vincenzo - pastore - calcio

La colorata flotta degli Optimist a Numana per la seconda edizione del memorial "Vincenzo Graciotti" - A due anni dalla scomparsa di Vincenzo Graciotti, lo Yacht Club Riviera del Conero organizza la seconda edizione del Memorial dedicato a lui.

Oggi giovedì 12 giugno si svolge alla scuola calcio Locubia di Salerno il memorial dedicato a Vincenzo Pastore, ex presidente del Comitato regionale Campania LND Vai su Facebook

La Locubia ricorda Vincenzo Pastore con il 4^ Memorial; Playout, oggi il TFN si esprime sull’istanza dei granata; Sport e solidarietà , entusiasmo e partecipazione al secondo memorial Vincenzo Pastore.

Lnd, Pastore inibito per 18 mesi - era stato deferito per aver posto in essere, in particolare nella stagione sportiva 2014/2015, "condotte rivolte ad alterare il ... Scrive ansa.it