Quanto guadagna la Roma dalla cessione di Dahl al Benfica

Dopo appena un anno nel cuore della Capitale, la Roma ha deciso di cedere Samuel Dahl al Benfica, suscitando grande interesse tra tifosi e addetti ai lavori. Ma quanto ha guadagnato il club giallorosso da questa operazione? La risposta svela non solo il valore economico della trattativa, ma anche le strategie di mercato di una squadra sempre attenta a bilanciare passione e sostenibilitĂ . Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa interessante cessione.

Non solo Le Fée e Dahl, la Roma vende per finanziare il mercato: dagli esuberi a due senatori - La Roma si prepara a un mercato estivo all'insegna del rinnovamento, ma non senza sfide. Con l’arrivo di Gasperini, le aspettative sono alte, eppure il club dovrà affrontare la delicata questione degli esuberi e delle restrizioni UEFA.

Il club portoghese ha deciso di trattenerlo: la Roma incasserĂ 11 milioni di euro (oltre ad un 40% sulla futura rivendita) Vai su Facebook

