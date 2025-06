Quando sarai lì pensa a me Giulia muore così a soli 32 anni | il suo ultimo messaggio emozione infinita

Quando si pensa a Giulia Simone, la memoria di una giovane donna di 32 anni si fa struggente. Le sue ultime parole, piene di emozione, rimarranno per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuta. Lecco e Malgrate si uniscono nel dolore, ricordando il suo coraggio e la forza con cui ha affrontato la malattia. La sua storia è un esempio di resilienza e speranza che continuerà a ispirare tutti noi.

Lecco e Malgrate si stringono nel dolore per la scomparsa di Giulia Simone, giovane donna di 32 anni che ha affrontato con dignità e lucidità una malattia aggressiva, combattuta con straordinario coraggio per due lunghi anni. La notizia della sua morte ha profondamente colpito entrambe le comunità. Psicologa di formazione, Giulia aveva lavorato per la piattaforma di consulenza online “Unobravo”, prima di vincere un concorso ed entrare come amministrativa al Politecnico. Alla sua carriera univa molte passioni: cantava in un coro a Pescate, era attiva nella Associazione Veronica Sassi Nasi Rossi per la clownterapia e coltivava la subacquea con grande passione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it