Quando partono i saldi estivi 2025 | le date in Campania

Sei pronto a segnare le date dei saldi estivi 2025 in Campania? Dal 5 luglio, con una durata di 60 giorni, potrai approfittare di offerte imperdibili fino a inizio settembre. Ricordati che nella nostra regione è vietata ogni forma di vendita promozionale nei 30 giorni antecedenti l'inizio dei saldi, garantendo così un mercato equo e trasparente. Preparati a scoprire le tendenze dell'estate e a fare acquisti intelligenti!

Il 5 luglio è la data scelta per l'inizio dei saldi estivi 2025 in Italia, con l'eccezione delle province di Trento e Bolzano, dove sono previste date diverse. In Campania dureranno per 60 giorni, fino a inizio settembre. Nella nostra regione è previsto il divieto di vendite promozionali 30.

I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

Durante i saldi estivi Campania 2025, i centri commerciali e gli outlet sono tra i luoghi più gettonati per chi cerca le migliori offerte.