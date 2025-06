Quando inizia la Beta di Gears of War | Reloaded? Ecco data ed ora dell’apertura dei server in Italia

Il monto tanto atteso è finalmente arrivato: la Beta multiplayer ufficiale di Gears of War: Reloaded prenderà il via oggi, 13 giugno, alle ore 21:00 italiane. Si tratta di un'occasione imperdibile per testare in anteprima il remake dello storico titolo, questa volta disponibile anche per utenti PlayStation. Microsoft ha confermato due sessioni distinte, ognuna con contenuti esclusivi, pensate per offrire una panoramica completa dell'esperienza multigiocatore che troveremo al lancio. Come annunciato da Microsoft pochi giorni fa, la prima fase della Beta, in programma dal 13 al 15 giugno, permetterà ai giocatori di provare la modalità Deathmatch a squadre su tre mappe iconiche: Gridlock, Raven Down e Gold Rush.

Come partecipare alla beta multiplayer di gears of war: reloaded - Se sei un appassionato di Gears of War e non vuoi perdere l’opportunità di provarlo in anteprima, ecco come partecipare alla beta multiplayer di Gears of War: Reloaded.

