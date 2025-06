Quando finisce Affari Tuoi per la pausa estiva | l’ultima puntata con Stefano De Martino su Rai1

Sei curioso di scoprire quando terminerà la pausa estiva di Affari Tuoi? L'ultima puntata con Stefano De Martino su Rai1 segnerà la conclusione di questa interruzione stagionale, riaccendendo l’attesa per il ritorno del popolare game show. Scopriamo insieme tutte le date e le novità che ci attendono. Continua a leggere per non perdere nessun aggiornamento!

Affari Tuoi si prende una pausa estiva. Ecco quando andrà in onda l'ultima puntata del game show condotto da Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: affari - tuoi - pausa - estiva

Striscia la Notizia, la confessione di Flavio Insinna su Affari Tuoi - Striscia la Notizia torna a indagare su Affari Tuoi, il popolare game show di Rai1. Flavio Insinna, ex conduttore del programma, si confida svelando retroscena inediti.

Affari Tuoi si allunga fino al 4/5 luglio per recuperare le puntate saltate. De Martino convince: ascolti solidi, Rai 1 ringrazia. Pausa estiva lampo, si torna già a settembre. Vai su Facebook

Quando finisce Affari Tuoi per la pausa estiva: l’ultima puntata con Stefano De Martino su Rai1; Affari Tuoi, la data dell'ultima puntata: Stefano De Martino chiude una stagione da record; 'Affari Tuoi' cambia orario, ecco perché e a che ora inizia stasera 10 giugno.

Quando finisce Affari Tuoi per la pausa estiva: l’ultima puntata con Stefano De Martino su Rai1 - Tra gli show pronti allo stop c'è Affari Tuoi, ma nulla da temere per gli appassionati del gioco, che ... fanpage.it scrive

Affari Tuoi, l'ultima puntata quando andrà in onda? Manca poco alla chiusura estiva del programma - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

Quando finisce Affari Tuoi 2025: le ultime indiscrezioni sulla data di stop della trasmissione più amata degli ultimi tempi - Stefano De Martino sta per prendersi una lunga pausa e godersi l'estate: Affari Tuoi è quasi giunto al termine, ecco quando finirà. Secondo alphabetcity.it