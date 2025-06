Quando fare il test di gravidanza e dopo quanti giorni di ritardo

Se sospetti una gravidanza, sapere quando fare il test è fondamentale per ottenere risultati affidabili. Il test di gravidanza, che rileva l’ormone beta HCG, può offrire risposte certe se eseguito con i tempi giusti. La ginecologa Floriana Carbone consiglia di attendere almeno 6-7 giorni di ritardo mestruale per massimizzare la precisione del risultato. Scopriamo insieme il momento migliore per fare il test e interpretarne correttamente i segnali.

Il test di gravidanza rileva la presenza dell’ormone beta HCG, prodotto nelle prime fasi della gestazione. Utile per confermare un sospetto, va eseguito con attenzione ai tempi: l’attendibilità è maggiore dopo 6-7 giorni di ritardo. La ginecologa Floriana Carbone, del Policlinico di Milano, spiega a Fanpage.it in quali momenti è preferibile eseguire il test, quanto è affidabile e quali elementi considerare per un risultato maggiormente preciso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

