Quando diventeranno santi Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati | la decisione di papa Leone XIV

Il 7 settembre 2025, due giovani pellegrini della fede, Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, saranno ufficialmente dichiarati santi. Una decisione tanto attesa, annunciata da papa Prevost, segna un momento storico per la Chiesa e per tutti coloro che cercano ispirazione nella loro vita. La canonizzazione di questi modelli di virtĂą e devozione rappresenta un messaggio potente di speranza e testimonianza. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questo evento straordinario.

I beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati saranno canonizzati domenica 7 settembre 2025. La decisione, dopo il rinvio per la morte di papa Francesco, presa e annunciata oggi da papa Prevost. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: papa - carlo - acutis - pier

“Re Carlo e il principe William non parteciperanno all’insediamento di Papa Leone XIV”: ecco Buckingham Palace chi invierà al loro posto - In vista dell’insediamento ufficiale di Papa Leone XIV, fissato per domenica 18 maggio in Piazza San Pietro, Buckingham Palace ha annunciato che né Re Carlo né il Principe William prenderanno parte all'evento.

RIDESTARE LA SPERANZA | GIORNO 12 Settimana scorsa abbiamo condiviso una frase del Beato Pier Giorgio Frassati. Insieme a lui, il prossimo 3 agosto, Papa Leone XIV canonizzerà anche Carlo Acutis. É una sua frase che abbiamo scelto per accompag Vai su Facebook

Quando diventeranno santi Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati: la decisione di papa Leone XIV; Il Papa: Acutis e Frassati santi nel Giubileo. In Vaticano un evento sui diritti dei bambini; Il Papa: Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati santi durante il Giubileo 2025.

Quando diventeranno santi Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati: la decisione di papa Leone XIV Come scrive fanpage.it: La decisione, dopo il rinvio per la morte di papa Francesco, presa e annunciata oggi da papa Prevost.