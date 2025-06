Quando arriva la quattordicesima 2025 per i pensionati | le date i requisiti e gli importi

Se sei un pensionato in attesa della quattordicesima 2025, scopri tutte le novità su date, requisiti e importi. Arrivando insieme alla mensilità di luglio, questa prestazione rappresenta un aiuto prezioso per chi ha un reddito basso e almeno 64 anni. Ma quali sono le soglie e i dettagli necessari per riceverla? Continua a leggere per sapere tutto sulla quattordicesima 2025!

La quattordicesima per i pensionati anche arriva insieme alla mensilità di luglio 2025, con i pagamenti al via dal 1° del mese. Il suo importo varia da 336 a 655 euro. L'aumento spetta a chi ha compiuto almeno 64 anni e ha un reddito più basso di 15.668,40 euro. Ecco le informazioni su chi avrà la quattordicesima e come calcolarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: quattordicesima - arriva - pensionati - date

Quando arriva la quattordicesima 2025 in busta paga o nella pensione, chi la ottiene e come si calcola - La quattordicesima mensilità del 2025, prevista tra giugno e luglio, rappresenta un'importante integrazione per lavoratori e pensionati.

La Quattordicesima 2025 arriva tra giugno e luglio per i lavoratori e in base ai requisiti per i pensionati Scopri tutte le date e come si calcola nell’articolo completo! https://thewam.net/quando-arriva-la-quattordicesima-2025-e-come-si-calcola/ thewam Se Vai su Facebook

Il mese di luglio è il periodo di pagamento della quattordicesima 2025. La mensilità aggiuntiva è riconosciuta ai pensionati e a specifiche categorie di lavoratori. Quando arriva? Le tempistiche previste - Leggi e prassi / Pubblico, Busta paga Vai su X

Quando arriva la quattordicesima 2025 per i pensionati: le date, i requisiti e gli importi; Quattordicesima 2025, quando arriva e come si calcola: date e importi; Quattordicesima pensione INPS: date e importi nel cedolino di luglio.

Quando arriva la quattordicesima 2025 per i pensionati: le date, i requisiti e gli importi Secondo fanpage.it: La quattordicesima per i pensionati anche arriva insieme alla mensilità di luglio 2025, con i pagamenti al via dal 1° del mese ...