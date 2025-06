Quale futuro per Mv Agusta? L’azienda | Mettiamo le basi per una nuova era I sindacati | Nessuna certezza

Il futuro di MV Agusta si presenta ancora incerto, tra sfide finanziarie e cambi di proprietà. Dopo il divorzio da KTM e il ritorno sotto il controllo della famiglia Sardarov, l'azienda si trova a un bivio cruciale. Le decisioni future dipenderanno anche dal confronto con i sindacati, in un contesto di trasformazione e rinnovamento. È il momento di mettere le basi per una nuova era, ma le strade da percorrere sono ancora tutte da tracciare.

Varese – Alla fine del 2024 la difficile situazione finanziaria di Ktm aveva fatto temere per il futuro di Mv Agusta, la cui maggioranza era passata solo qualche mese prima nelle mani del gruppo austriaco. Ma a gennaio 2025 è stato annunciato il divorzio da Ktm, con la riacquisizione del pieno controllo da parte della famiglia Sardarov. Un processo di separazione che sta procedendo, come ha spiegato in una nota la stessa casa varesina. “Il trasferimento ufficiale della piena proprietà da Pierer Mobility Ag ad Art of Mobility è ormai nelle fasi finali. Si tratta di un passaggio cruciale nella strategia dell’azienda per riaffermare l’indipendenza e rafforzare la posizione nel mercato motociclistico globale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it