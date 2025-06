' Quadri di baresità' il 17 giugno il laboratorio sui tre dialetti della città

Preparati a immergerti in un affascinante viaggio tra i tre dialetti di Bari: portuale, barivecchiano e della città nuova. Martedì 17 giugno alle 17, presso la biblioteca Cagnazzi, il laboratorio poetico teatrale 'I tre dialetti di Bari' ti sorprenderà con momenti di divertimento e scoperta. Un'occasione unica per riscoprire le radici linguistiche e culturali della nostra città, arricchendo il tuo patrimonio di parole e emozioni. Non mancare!

Sarà un profondo e divertente viaggio nei tre dialetti di Bari: quello portuale, il barivecchiano e il vernacolo della cità nuova. Si svolgerà martedì 17 giugno, alle 17 presso la biblioteca Cagnazzi in via Colella 13, il laboratorio poetico teatrale 'I tre dialetti di Bari', a cura del regista.

