Quaderni piacentini e passaggi politici

I Quaderni Piacentini si affermano come testimoni e protagonisti di un’epoca cruciale della Nuova Sinistra italiana, attraversando passaggi politici fondamentali con intelligenza e rigore. Questa rivista ha saputo interpretare i mutamenti sociali e culturali degli anni ’60 e ’70, lasciando un'impronta indelebile nel panorama politico e intellettuale del paese. Scopriamo insieme come i Quaderni Piacentini abbiano contribuito a plasmare il pensiero di quegli anni, offrendo uno sguardo lucido e appassionato su un periodo di trasformazioni profonde.

La rivista i «quaderni piacentini» ha svolto per diversi motivi un ruolo di primo piano nell'ambito della Nuova sinistra italiana degli anni sessanta e settanta.

