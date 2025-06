Putin in mezzo tra Usa e Iran

In un scenario di tensione crescente tra USA e Iran, Putin si trova al centro di una delicata partita di scacchi geopolitici. Mentre le diplomazie mondiali si affannano per evitare un'escalation, la figura del leader russo diventa cruciale nel tentativo di contenere un conflitto potenzialmente devastante. Ma quali sono le vere intenzioni di Putin? La sua posizione potrebbe davvero influenzare il destino di questa intricata crisi internazionale.

Ore estenuanti e convulse per tutte le diplomazie mondiali per mantenere e contenere il sorgere di nuove tensioni geopolitiche con conseguenze imprevedibili tra Iran e Usa e il vicolo cieco dei negoziati con Teheran sul nucleare. I due presidenti sembrano giocare alla roulette russa: Masoud Pezeshkian ha accusato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Putin in mezzo tra Usa e Iran

