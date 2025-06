Punto digitale facile in 4 CoopFi | Così annulliamo ogni divario

In un mondo sempre più connesso, il Punto Digitale Facile di Unicoop Firenze si propone di colmare il divario digitale, offrendo supporto e formazione nelle nuove tecnologie. Grazie alla collaborazione con Regione Toscana e Spi Cgil Toscana, questo servizio innovativo arriva in quattro punti vendita, rendendo l'accesso alle competenze digitali semplice e accessibile a tutti. Un passo importante verso una società più inclusiva e digitale.

Grazie alla collaborazione con Regione Toscana e Spi Cgil Toscana, da giugno il servizio di supporto nell’uso delle nuove tecnologie prende il via nei punti vendita Unicoop Firenze di Pisa Cisanello, San Giuliano Terme, Pistoia, e Firenze Gavinana dove il Punto digitale facile è stato inaugurato ieri mattina. Obiettivo dichiarato del progetto è fornire competenze digitali di base e supportare le fasce della popolazione più esposte ai rischi del divario digitale culturale che attualmente allontana l’Italia dalla media europea. Presso il Punto digitale facile dei negozi Coop.fi sarà possibile attivare la Carta d’identità elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali a partire dalla tessera sanitaria, attivare e consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico, prenotare esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it