PUMA Felpa con Cappuccio Ftblnrgy Felpa Sportiva da Calcio Prodotto Ufficiale Unisex – Adulto Pacco da 1 – idea regalo milan

Se sei un tifoso sfegatato del Milan o cerchi il regalo perfetto per un appassionato di calcio, questa felpa Puma con cappuccio FTBLNRGY è ciò che fa per te. Realizzata in collaborazione con l’A.C. Milan, unisce stile sportivo e autenticità ufficiale. Perfetta per mostrare il propio amore per i rossoneri, questa maglia unisex è un must-have per la stagione SS25. Non lasciartela scappare: scopri subito questa fantastica idea regalo su Amazon!

Prodotto ufficiale A.C. Milan della season SS25 in collaborazione con Puma
Dimensioni del collo: 36 x 30,3 x 4,1 cm; 560 grammi
Disponibile su Amazon.it a partire dal: 20 gennaio 2025
Produttore: Puma
ASIN: B0D5LTZ56F
Numero modello articolo: 779323
Categoria: Unisex – Adulto

