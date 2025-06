Pulizia dei bagni turistici da 700mila euro Fratelli d’Italia | Subito accesso agli atti

Fratelli d’Italia si prepara a fare luce sui costi dei bagni turistici di Firenze, con un accesso agli atti che svelerà dettagli su incassi, contratti e affidamenti diretti. La questione ha sollevato grandi interrogativi, soprattutto riguardo all’impennata dei costi da 20mila a oltre 633mila euro. È fondamentale chiarire come siano stati gestiti questi investimenti e garantire trasparenza alle tasche dei cittadini.

"Faremo un accesso agli atti per sapere i dati relativi agli incassi, al contratto e all’affidamento diretto". Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Palazzo Vecchio Alessandro Draghi torna sulla questione dei nuovi costi per la gestione e pulizia di 14 bagni pubblici, di cui abbiamo parlato ieri su La Nazione. A balzare agli occhi è l’aumento esponenziale dei costi stessi, da 20mila a oltre 633mila euro. L’atto – licenziato dalla giunta lo scorso anno – assegna il fondo alla Rti L’Operosa SpaCopma società cooperativaCooperativa Lavoratori dei Servizi, e prevede, si legge, "il costante monitoraggio nelle diverse sedi dove si svolge il servizio attraverso sopralluoghi, programmati e non, per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali; la gestione delle inefficienze; i rapporti con l’utenza per misurare il livello di soddisfazione del servizio; l’eventuale rimodulazione degli orari di lavoro; il monitoraggio e la gestione delle delle sostituzioni dei lavoratori in caso di imprevisti per garantire la continuità del servizio". 🔗 Leggi su Lanazione.it