Puglia | transazioni immobiliari in continuo aumento Bari | Città in fermento tra turismo e investimenti

La Puglia si conferma tra le mete più ambite per investimenti immobiliari e turismo, grazie a un mercato in costante fermento. Bari, cuore pulsante della regione, vive un momento di grande vivacità, con transazioni residenziali in crescita continua: +13% nel 2022, +8% nel 2023 e +11% nel 2024. Un trend positivo che riflette l’interesse crescente verso questa splendida terra, pronta a offrire nuove opportunità e prospettive promettenti per chi desidera investire e vivere in un contesto unico e affascinante.

Continua il trend di crescita delle transazioni immobiliari residenziali in Puglia, iniziato tre anni fa, con un aumento del 13% nel 2022, dell’8% nel 2023 e dell’11% nel 2024. Un incremento frutto di una domanda che continua a manifestarsi dinamica, nonostante le fluttuazioni economiche generali. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Puglia: transazioni immobiliari in continuo aumento. Bari: "Città in fermento tra turismo e investimenti"

In questa notizia si parla di: puglia - transazioni - immobiliari - aumento

Immobiliare News | In Puglia transazioni immobiliari in crescita: Bari tra turismo e investimenti; Bari piazza immobiliare dinamica e con valori residenziali in aumento; Aricò “Sicilia in crescita, orgoglio per la presenza all’Expo 2025”.

Puglia: transazioni immobiliari in continuo aumento. Bari: "Città in fermento tra turismo e investimenti" Segnala baritoday.it: Secondo le analisi del Real Estate DATA HUB, il trend positivo proseguirà per tutto il 2025 ...