Pugilato al Palapalestre | Ahmed Obaid sfida Rafael Rodriguez per il titolo Internazionale

Il mondo del pugilato si accende di entusiasmo giovedì 19 giugno al Palapalestre di via Porta Catene, dove Ahmed Obaid e Rafael Rodriguez si sfideranno per il prestigioso titolo internazionale. Organizzato dal vulcanico Massimiliano Duran, l’evento promette emozioni forti, mettendo in scena un duello che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia della boxe locale. Prepariamoci a vivere una serata all’insegna di passione, talento e adrenalina!

Giovedì 19 giugno, con inizio alle 20, torna il pugilato al Palapalestre di via Porta Catene. Superfluo sottolineare come l’ennesimo evento sarà organizzato da Massimiliano Duran, il quale ha dovuto fare davvero i salti mortali per garantire un programma intenso ed emozionante. Il peso mosca ferrarese-palestinese Ahmed Obaid era stato infatti nominato dalla Federazione Pugilistica quale sfidante per il vacante titolo italiano della categoria e avrebbe dovuto battersi con il piemontese Di Bartolo che però, per un infortunio in allenamento, ha dovuto rinunciare al match. A questo punto per Momo Duran si é aperta un’unica via per sostituire degnamente il combattimento tricolore, ma piena di insidie: accettare per Obaid l’attacco al titolo Internazionale dell’ Union Boxing contro il ventunenne venezuelano di Maracay, Rafael Rodriguez, che lo scorso 8 novembre a Caracas è stato sconfitto ai punti, con verdetto non unanime, dall’imbattuto talento Rodriguez per la cintura nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pugilato al Palapalestre: Ahmed Obaid sfida Rafael Rodriguez per il titolo Internazionale

