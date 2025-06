Pubblicate le graduatorie definitive di ammissione ai nidi comunali convenzionati e al servizio Edugate

Sei alla ricerca di informazioni aggiornate sui nidi comunali e i servizi Edugate? Le graduatorie definitive per l'ammissione ai nidi d'infanzia comunali, convenzionati e al servizio Edugate per il 2025-2026 sono ora disponibili sul sito del Comune di Piacenza. Dopo un imprevisto tecnico mattutino, le liste sono state ripubblicate nel pomeriggio per garantire trasparenza e chiarezza. A seguito della...

Sono consultabili sul sito www.comune.piacenza.it, con evidenza anche in home page, le graduatorie definitive di ammissione ai nidi d'infanzia comunali, convenzionati e al servizio Edugate, per il 2025-2026, ripubblicate nel pomeriggio odierno dopo un disguido tecnico mattutino. A seguito della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Pubblicate le graduatorie definitive di ammissione ai nidi comunali, convenzionati e al servizio Edugate

In questa notizia si parla di: graduatorie - definitive - nidi - comunali

