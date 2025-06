PSG Luis Enrique ritorna sulla finale di Monaco | Fantastico essere campioni d’Europa ora vogliamo il Mondiale per Club

Il Paris Saint-Germain, sotto la guida di Luis Enrique, ha appena conquistato la sua prima storica UEFA Champions League, tornando sulla finale di Monaco con orgoglio e determinazione. La vittoria rappresenta il massimo traguardo europeo, ma per il club francese ora si apre un nuovo obiettivo: il mondiale per club. Con entusiasmo e slancio, il PSG punta a scrivere un'altra pagina memorabile nel calcio internazionale.

PSG, appena atterrato in America, Luis Enrique ha parlato in vista dell'imminente Mondiale per Club: le parole. Il Paris Saint-Germain, sotto la guida di Luis Enrique, ha recentemente festeggiato un trionfo storico, conquistando la UEFA Champions League in una finale emozionante contro l' Inter disputata a Monaco. Questo successo ha rappresentato il culmine di un lungo e impegnativo percorso per il club francese, che ha investito ingenti risorse per coronare il sogno di diventare campione d'Europa. L'allenatore ex Barcellona, dopo quest'incredibile successo, ha offerto le sue impressioni ai microfoni di CGTN Sports Scene in vista dell'imminente  Mondiale per Club.

