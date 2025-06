PS6 è una priorità assoluta per Sony l’azienda è alla ricerca di modi innovativi di giocare

Sony mette al primo posto PS6, annunciandola come la vera rivoluzione del mondo gaming. Durante un incontro con gli investitori, il nuovo CEO Hideaki Nishino ha sottolineato che questa console rappresenta la priorità assoluta per l’azienda, con l’obiettivo di reinventare l’esperienza dei giocatori. Ma quali innovazioni ci riserverà questa nuova generazione? Scopriamolo insieme e prepariamoci a vivere un futuro all’insegna del gaming senza precedenti.

Sony ha ufficialmente confermato che PS6 rappresenta il fulcro della sua strategia futura. Ebbene sì, durante un incontro con gli investitori, il nuovo CEO di Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, ha dichiarato che la prossima generazione di console rappresenta nientemeno che una “ priorità assoluta ” per l’azienda. L’obiettivo è chiaro: reinventare il modo in cui i giocatori si relazionano con i contenuti e i servizi PlayStation, attraverso tecnologie innovative ma senza abbandonare i capisaldi dell’esperienza tradizionale. In un contesto in cui il cloud gaming continua a guadagnare attenzione, Sony mantiene una posizione prudente ma aperta: lo streaming sarà un’opzione complementare, ma non sostituirà il gioco in locale. 🔗 Leggi su Game-experience.it