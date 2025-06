PS3 BadWDSD | Il Modchip che Rivoluziona la PS3 Slim e SuperSlim mostrato in video

Se sei appassionato di modding e innovazioni per la PS3, non puoi perderti l'ultimo video di chattrapat_s: BadWDSD, il rivoluzionario modchip basato su Raspberry Pi Pico che sta trasformando il modo di personalizzare PS3 Slim e SuperSlim. Dalle funzioni di boot avanzato all’overclocking, fino al caricamento di ISO PS2 e test di Petitboot Linux, scopri come questa tecnologia apre nuove frontiere nel mondo del modding. Ma cosa rende BadWDSD così speciale? Scopriamolo insieme.

chattrapats  ha recentemente pubblicato un nuovo video  che mostra BadWDSD in azione  su una PS3 Slim, dimostrando funzionalitĂ avanzate come:  Boot tramite BadWDSD  Overclocking della PS3  Caricamento di ISO PS2  Test di Petitboot (Linux) Ma cos’è esattamente BadWDSD? E perchĂ© sta cambiando il modo in cui vediamo il modding sulla PS3? Scopriamolo in dettaglio. Cos’è BadWDSD?. BadWDSD è un modchip hardware  basato su Raspberry Pi Pico (RP2040)  che sfrutta una vulnerabilitĂ nel sistema di RAM XDR  della PS3 per ottenere l’esecuzione di codice arbitrario durante il boot. A differenza di exploit software come BadHTAB, BadWDSD non è un glitch, ma un abuso di una funzionalitĂ legittima della RAM: il registro WDSD, normalmente usato per l’inizializzazione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net