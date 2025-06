Provvedimenti senza base giuridica | parla il team legale di CPI dopo la vittoria al Tar

Dopo la storica vittoria al Tar di Roma, il team legale di CasaPound svela i dettagli di una sentenza che smaschera provvedimenti senza fondamento giuridico. Un risultato che non solo rafforza i diritti dei militanti, ma apre nuove prospettive contro le ingiustizie amministrative. La battaglia legale continua: ecco cosa significa davvero questa vittoria per il movimento e per la difesa delle libertà fondamentali.

Roma, 13 giu – La sentenza del Tar del Lazio che ha annullato i Daspo "fuori contesto" inflitti a diversi militanti di CasaPound ha fatto molto rumore, non solo per il suo valore politico, ma soprattutto per i rilievi giuridici emersi nel corso del procedimento. A spiegarci i dettagli della decisione e il suo significato è stato il team legale di CPI: gli avvocati Lorenzo Contucci, Guido Colaiacovo, Massimiliano Della Puppa, che hanno curato i ricorsi presentati al Tar Lazio coordinati da Giovanni Adami. Intervista con il team legale di CasaPound. Avvocati, quali sono stati i principali vizi giuridici riscontrati dal Tar nei Daspo "fuori contesto" emessi contro i militanti di CasaPound? È stata posta una vera e propria questione di legittimità.

