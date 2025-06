Provincia di Avellino piano di interventi sulle strade per oltre 14 milioni di euro

L’estate 2024 segnerà una svolta per le strade della provincia di Avellino, grazie a un maxi piano di interventi da oltre 14 milioni di euro. Un investimento significativo, con risorse provenienti dall’avanzo di amministrazione, che punta a migliorare sicurezza, qualità e mobilità. È un passo deciso verso un territorio più efficiente e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze di cittadini e imprese, creando un futuro più stabile e dinamico per tutta la comunità.

Parte un maxipiano di interventi sulle strade di competenza della Provincia. Si tratta di interventi che verranno eseguiti nel corso dell'estate. L'investimento complessivo da parte dell'Ente è pari a 14.413.620,45 euro. Un milione e 100mila euro derivano dall'avanzo di amministrazione

