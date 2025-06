Prova a spegnere un incendio nel suo terreno e resta ustionato | 64enne muore dopo due giorni di agonia

Una tragica vicenda ha sconvolto le campagne di Casteltermini, dove un uomo di 64 anni ha perso la vita due giorni dopo aver cercato di spegnere un incendio nel suo terreno. L'arduo tentativo di salvare la propria terra gli è costato caro, lasciando un segno profondo nella comunità. La sua storia ci ricorda quanto il coraggio possa, a volte, avere conseguenze inaspettate e drammatiche.

Un uomo di 64 anni √® morto due giorni dopo essere rimasto ustionato nel tentativo di spegnere un incendio divampato nel suo terreno. La tragedia √® avvenuta nelle campagne di Casteltermini, in contrada "Pesce di mare".¬† L'uomo era stato soccorso con un elicottero del 118 e trasportato al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ¬© Agrigentonotizie.it - Prova a spegnere un incendio nel suo terreno e resta ustionato: 64enne muore dopo due giorni di agonia

Tragedia nell‚ÄôAgrigentino, 64enne si ustiona per spegnere incendio: muore in ospedale Riporta msn.com: Lo scorso 7 giugno un 64enne, Angelo Buscemi, residente nelle campagne di Casteltermini, in provincia di Agrigento, è rimasto gravemente ustionato dopo un vasto incendio divampato nel suo terreno.