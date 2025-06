Proteste Los Angeles corte d’appello autorizza Trump a tenere Guardia Nazionale

Una svolta decisiva scuote Los Angeles: la corte d'appello federale autorizza Donald Trump a mantenere le truppe della Guardia Nazionale in città, rispondendo alle proteste scaturite dai raid per l'arresto di migranti. Una decisione che potrebbe influenzare il panorama politico e sociale, alimentando dibattiti sulla gestione delle crisi e sui limiti dell'intervento militare civile. La situazione rimane complessa e in evoluzione, lasciando il pubblico in attesa di sviluppi cruciali.

Una corte d'appello federale ha accolto il ricorso dell'amministrazione Trump contro la sentenza del giudice federale che aveva dichiarato illegale il dispiegamento della Guardia Nazionale a Los Angeles. La nuova sentenza permette a Donald Trump di mantenere le truppe dispiegate in risposta alle proteste contro i raid per arrestare migranti, almeno fino alla .

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

