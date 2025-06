Prosegue la scalata di Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA | e se vincesse ancora a ‘s-Hertogenbosch…

Elisabetta Cocciaretto sta facendo sognare gli appassionati di tennis italiani, proseguendo la sua scalata nel ranking WTA grazie a prestazioni brillanti e vittorie decisive. Con un cammino impressionante a ‘s-Hertogenbosch, la giovane talento sta dimostrando di poter competere ai vertici del circuito mondiale. Se continuerà così, chissà fino a dove potrà arrivare: il suo nome è destinato a risplendere sempre di più nel panorama internazionale.

Elisabetta Cocciaretto ha sconfitto l’olandese Suzan Lamens con un convincente 6-2, 7-6(4) e si è così qualificata alle semifinali del torneo WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch. La tennista italiana ha infilato tre vittorie consecutive sull’erba olandese, dopo il successo al debutto sulla padrona di casa Arianne Hartono e quello degli ottavi contro la statunitense Bernarda Pera. Si tratta del miglior cammino degli ultimi quattro mesi per la nostra portacolori, che sta riemergendo da un momento difficile. La 24enne si sta distinguendo nel primo torneo stagionale sul verde e ora attende la vincente del confronto tra la rumena Elena Gabriela Ruse e la canadese Bianca Andreescu. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Prosegue la scalata di Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA: e se vincesse ancora a ‘s-Hertogenbosch…

In questa notizia si parla di: elisabetta - cocciaretto - hertogenbosch - prosegue

WTA Rabat 2025, Elisabetta Cocciaretto sconfitta in rimonta da Osorio - Il torneo WTA 250 di Rabat si chiude con una giornata difficile per il tennis italiano. Dopo le sconfitte di Bronzetti e Rosatello, anche Elisabetta Cocciaretto ha subito una rimonta da Osorio, pagando cara una partita equilibrata.

AVANZA COCCIARETTO! Elisabetta vola ai quarti del 250 di S-Hertogenbosch battendo in due set Pera per 6-1/7-6. Adesso attende la vincente della sfida tra Lamens e Li. #cocciaretto #libemaopen #wtatour Vai su Facebook

Dopo quattro mesi si rivede in dei quarti WTA Elisabetta Cocciaretto: a 's-Hertogenbosch continua il buon debutto sull'erba Vai su X

Cocciaretto vola ai quarti sull'erba di s’-Hertogenbosch; Cocciaretto vola ai quarti sull'erba di s’-Hertogenbosch; Elisabetta Cocciaretto approda ai quarti del WTA 250 di S’Hertogenbosch.

Wta 's-Hertogenbosch, Cocciaretto in semifinale: Lamens battuta 6-2, 7-6 Come scrive sport.sky.it: Per un posto in finale, Cocciaretto affronterà la vincente tra Ruse e ...