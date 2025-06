Proposto al Napoli e non solo | un ex Inter può tornare in Serie A

Il calciomercato del Napoli si infiamma con una proposta sorprendente: un ex interista potrebbe tornare in Serie A, questa volta con la maglia azzurra. Mentre il club napoletano punta su nuovi acquisti come Marianucci e De Bruyne, l’attenzione si concentra anche su operazioni provenienti dall’estero. La nostra analisi svela tutti i dettagli di questa possibile svolta, che potrebbe cambiare gli equilibri della prossima stagione.

Un ex calciatore dell’Inter può tornare in Serie A, precisamente al Napoli: il giocatore è stato proposto e ci sono altri club dall’estero in attesa, tutti i dettagli L’arrivo di Luca Marianucci e di Kevin De Bruyne non frena il calciomercato del Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna è andato in Spagna per trattare con il Siviglia l’acquisto di Juanlu, terzino destro classe 2003 che viene ritenuto una valida alternativa a Giovanni Di Lorenzo e può giocare anche in posizione piĂš avanzata. Nella rosa di Antonio Conte, viene visto come colui che prenderĂ il posto di Pasquale Mazzocchi, destinato alla cessione. 🔗 Leggi su Tvplay.it Š Tvplay.it - Proposto al Napoli e non solo: un ex Inter può tornare in Serie A

Napoli spinge per David. A centrocampo, proposto un quinquennale a 2,5 milioni a Florentino del Benfica - Il Napoli si prepara attivamente per la prossima stagione, puntando su rinforzi strategici. Oltre all'interesse consolidato per il centravanti Jonathan David del Lille, gli azzurri esplorano anche l'acquisto di un centrocampista, tra cui spicca il nome di Florentino Luis del Benfica.

Potrebbe tornare in auge #Skriniar. Come riferito da @AlfredoPedulla, il difensore tornerà al #PSG ed è stato proposto al #Napoli che potrebbe prendere due difensori centrali e valuterà . Il #Fenerbahce vorrebbe riprovarci dopo la fine del prestito, c’è anche Vai su X

Sfumato l'obbiettivo Davide Frattesi per il #Napoli, l’#Inter ha deciso di blindare il suo gioiello! Il centrocampista romano, tra le prime scelte di Conte, sembra destinato a restare a Milano per ora. ? #Calciomercato #SerieA #Frattesi #Conte #ForzaNapoli # Vai su Facebook

