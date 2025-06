Propaganda continua | così si prepara il genocidio

In un contesto geopolitico sempre più complesso, le parole di Bezalel Smotrich rivelano una minaccia inquietante di genocidio mascherata da legittima difesa. La sua dichiarazione non è un semplice incidente, ma un’ombra che si allunga sulla speranza di pace e convivenza. Rula ...

“Il nostro mandato è finire ciò che abbiamo iniziato nel 1948“. Le parole pronunciate in Parlamento da Bezalel Smotrich, oggi ministro del governo Netanyahu, contro Ayman Odeh, palestinese eletto democraticamente alla Knesset, non sono uno scivolone. Sono una dichiarazione di intenti. È l’invocazione pubblica di una pulizia etnica, che si maschera da legittima difesa e si nutre di una strategia antica: la disumanizzazione del nemico. Rula Jebreal, nella sua lezione all’Università per Stranieri di Siena, ha fatto ciò che l’Europa si rifiuta ostinatamente di fare: ha dato un nome alla realtà. Ha chiamato “plausibile genocidio” ciò che si consuma ogni giorno a Gaza, sulla base delle stesse definizioni usate dalla Corte Internazionale di Giustizia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it