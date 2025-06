Pronostico Inghilterra U21-Slovenia U21 | il pass è già in cassaforte

Inghilterra U21-Slovenia U21 si preannuncia come una sfida avvincente, valida per la seconda giornata degli Europei Under 21 in Slovacchia. Con le formazioni pronte a darsi battaglia e il passaggio alla fase successiva ormai quasi certo, questa partita assume un ruolo fondamentale nel cammino delle giovani promesse. Tutto come da pronostico, e non sarebbe potuto essere altrimenti. E non cambierà nulla nemmeno domenica pomeriggio, in questa seconda giornata dell’Europeo Under 21 che si sta giocando in Slovacchia. No, non ci sono possibilità che il match

Inghilterra U21-Slovenia U21 è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca domenica alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Tutto come da pronostico, e non sarebbe potuto essere altrimenti. E non cambierà nulla nemmeno domenica pomeriggio, in questa seconda giornata dell’Europeo Under 21 che si sta giocando in Slovacchia. No, non ci sono possibilità che il match in questione possa finire in un modo diverso. (Lapresse) – Ilveggente.it La nazionale giovanile dei Tre Leoni, i Tre Leoncini (scusate la battuta) ha vinto senza problemi contro la Repubblica Ceca e adesso ha come obiettivo, ovviamente, quello di prendersi il passaggio del turno anticipato nel match contro la Slovenia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Inghilterra U21-Slovenia U21: il pass è già in cassaforte

In questa notizia si parla di: pronostico - inghilterra - slovenia - pass

Pronostico Andorra-Inghilterra: goleada in arrivo ed altro clean sheet - L’attesa per il match Andorra-Inghilterra si fa sempre più intensa: la sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 promette emozioni, con un pronostico favorevole a una goleada e a un altro clean sheet per la squadra di Southgate.

Pronostico Inghilterra U21-Slovenia U21: il pass è già in cassaforte; Probabili formazioni Germania Slovenia U21/ Quote: tanti dubbi per i CT! (Europei 2025, oggi 12 giugno); Pronostici 1ª giornata Europei Under 21 (giovedì 12 giugno 2025).

Pronostico Inghilterra U21-Slovenia U21: il pass è già in cassaforte Secondo ilveggente.it: Slovenia U21 è una partita valida per la seconda giornata della fase finale degli Europei U21: streaming gratis, pronostico.