Pronostico Finlandia U21-Ucraina U21 | tutto ribaltato rispetto al debutto

La Finlandia U21 ha sorpreso tutti nel debutto degli Europei, sfiorando un'impresa contro l'Olanda e dimostrando di essere una squadra da non sottovalutare. Ora, nel secondo turno, si prepara a sfidare l’Ucraina U21 in un match che promette scintille e che potrebbe ribaltare le previsioni iniziali. Domenica alle 18:00, scopriremo se la Finlandia continuerà il suo sorprendente cammino o se l’Ucraina avrà la meglio in questa sfida decisiva.

Finlandia U21-Ucraina U21 è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca domenica alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Ha davvero sfiorato il colpaccio inaspettato la Finlandia nella prima partita di questo Europeo. Sì, perché nessuno immaginava che la formazione scandinava potesse fare punti contro l'Olanda. Eppure, un avvio a mille all'ora, ha permesso di andare sul doppio vantaggio per poi purtroppo per loro essere ripresi nel secondo tempo. Un punto che fa morale.

