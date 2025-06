Pronostico Bayern Monaco-Auckland City | goleada ad alta quota

Il duello tra Bayern Monaco e Auckland City apre le danze del Mondiale per Club 2025, un incontro che promette spettacolo e gol a non finire. Con le formazioni ufficiali e le quote più alte della giornata, scopriamo se la goleada si può prevedere e dove seguire la partita in tv e streaming gratis. Un match imperdibile nel gruppo C, tra giganti europei e sudamericani, pronto a riscrivere le aspettative di questa competizione.

Bayern Monaco-Auckland City è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca domenica alle 18:00: formazioni, pronostico, tv e streaming gratis. Uno dei gruppi più affascinanti del Mondiale per Club 2025 è quello C, in cui figurano tre squadre che hanno scritto la storia dei rispettivi paesi: il Bayern Monaco in Germania, il Benfica in Portogallo e il Boca Juniors in Argentina. L’unico “intruso” è l’Auckland City, modestissima formazione neozelandese che però, rispetto alle altre tre, vanta il maggior numero di partecipazioni a questa manifestazione, avendo preso parte al Mondiale per Club già 11 volte (questa sarà la prima, ovviamente, con il nuovo formato). 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Bayern Monaco-Auckland City: goleada ad “alta” quota

