Pronostico Al Ahly-Inter Miami | Messi inaugura il Mondiale per Club

Il debutto di Messi nel Mondiale per Club 2025 promette emozioni e sorprese. Al Ahly e Inter Miami si sfidano nella prima giornata, sotto gli occhi del mondo, con il campione argentino pronto a inaugurare questa nuova avventura. La partita, in programma tra sabato e domenica alle 02:00, è solo l’inizio di un torneo rivoluzionario, che coinvolge 32 squadre e ridefinisce il prestigio di questo prestigioso evento internazionale. Resta con noi per scoprire pronostici, formazioni, e come seguire la partita in tv e streaming gratis.

Al Ahly-Inter Miami è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 02:00: formazioni, pronostico, tv e streaming gratis. Tocca all' Inter Miami di Leo Messi sollevare il sipario sulla nuova versione del Mondiale per Club, che a partire da quest'anno si giocherà ogni 4 anni e coinvolgerà ben 32 squadre, provenienti da tutti i campionati del mondo, qualificate in base ai vari ranking. Ha fatto molto discutere, in tal senso, la decisione della Fifa di "invitare" la squadra in cui dal 2023 milita l'otto volte Pallone d'Oro, che ha deciso di "svernare" negli States.

In questa notizia si parla di: inter - miami - mondiale - club

