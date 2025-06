Prolungamento della M1 conto alla rovescia per l’inizio lavori

Il prolungamento della Linea 1 della metropolitana di Milano si avvicina a un nuovo importante traguardo. Dopo 14 anni di attese, tra tre mesi potrebbe riprendere il cantiere per estendere la linea fino a Cinisello Bettola, migliorando la mobilitĂ e collegando i quartieri in modo piĂą efficiente. La recente riunione con tutti gli stakeholder ha segnato un passo decisivo verso la riqualificazione delle infrastrutture urbane e il futuro della cittĂ .

Tra tre mesi potrebbe ripartire il cantiere per il prolungamento della linea uno della metropolitana fino al futuro capolinea di Cinisello Bettola. Poco piĂą di un chilometro e mezzo di galleria, iniziata esattamente 14 anni fa. "Mercoledì si è tenuta una riunione operativa con tutti i soggetti interessati – spiega l’assessore alla MobilitĂ Antonio Lamiranda -. Abbiamo concordato le finiture esterne dell’ ascensore e le uscite della fermata intermedia Restellone ". A breve dovrĂ essere approvato quindi il progetto esecutivo del piazzale sestese. "Se arriveranno in cassa i 20 milioni da Roma, come ha promesso il Governo, a settembre partiranno i lavori, sempre che non sorgano problemi con il nuovo appaltatore in fase di contrattualizzazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prolungamento della M1, conto alla rovescia per l’inizio lavori

