' ProgettoRispetto' contro la violenza di genere firmata intesa tra Polizia e Fondazione Conad

Questa mattina, Polizia di Stato e Fondazione Conad ETS hanno firmato un importante protocollo d’intesa, segnando un passo decisivo nella lotta contro la violenza di genere. Unendo le forze, si impegnano a promuovere iniziative concrete per sensibilizzare, prevenire e diffondere valori di rispetto e uguaglianza. La collaborazione tra istituzioni e realtà civili rappresenta una speranza concreta per costruire una società più sicura e giusta per tutti.

È stato sottoscritto questa mattina il protocollo d'intesa tra la Polizia di Stato e Fondazione Conad ETS, per la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate alla prevenzione della violenza di genere e alla promozione della cultura del rispetto.

